Крупнейший парк Екатеринбурга закроет все аттракционы в нерабочие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге приостановит работу всех аттракционов с 30 октября по 7 ноября, сообщили в среду на странице парка в Instagram .

"30 и 31 октября квесты в Замке призраков проводиться не будут. В связи с указом об ужесточении антиковидного режима в Свердловской области парк Маяковского вынужден отменить мероприятия, запланированные на празднование Хэллоуина. Также будут закрыты все аттракционы. В период с 30 октября по 7 ноября в парке будут работать только корнеры, торгующие едой навынос", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом парк будет открыт для прогулок.

В среду в региональном оперштабе сообщили о расширении перечня зон, свободных от ковида, при посещении которых людям старше 18 лет обязательно требуется предъявление QR-кода или справки о вакцинации, перенесенной болезни, либо медотвода и результата теста ПЦР. Теперь в него входят прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и детские развлекательные центры.

Нерабочие дни в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих. С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах. В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки было зарегистрировано 653 случая заражения, что является максимумом за всю пандемию, общее количество заболевших за всю пандемию - 153 890 человек, выписаны 139 538, умерли 7 318.