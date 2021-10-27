Президент "Деловой России" допустил возможность найма только вакцинированных сотрудников

"Мы понимаем, что единственный выход из столь сложной ситуации - это не локдауны, не ограничительные меры, а вакцинация как минимум 80% граждан. С другой стороны, нам сложно представить гражданские, конституционально законные инструменты, когда мы будем принуждать граждан к вакцинации. Тут, мне показалось, стоило бы поработать, наверное, <...> чтобы сделать вакцинацию как требование, допустим, к найму на работу, по крайней мере, в отдельные отрасли, которые, [как] мы понимаем, всегда будут под риском", - сказал он.

Титов уточнил, что сейчас такое требование будет сложно выполнить. "Но тем не менее, надо, конечно, стремиться к тому, чтобы персонал был полностью вакцинирован. Вообще то, что требуется, единственный выход из нашей ситуации - это вакцинация критической массы населения", - сказал он. Титов отметил, что ему достаточно сложно видится, "как в конституциональном разрезе" возможно принудить людей быть вакцинированными по умолчанию.

Ряд СМИ сообщили, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили совместное письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках.