В Минвостокразвития предложили создать единую систему мониторинга качества воды реки Амур

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Единая цифровая платформа мониторинга качества воды в реке Амур и составления экологического прогноза на ближайшие 50 лет, доступ к которым будут иметь все ведомства, необходима для выработки решений по сохранению реки. Об этом сообщил заместитель директора Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Ганчихин.

"Первое, чтобы мы предложили и с чего [нужно] начать - у нас нет комплексного подхода [к решению проблем загрязнения реки Амур], у нас нет научного подхода. <...> Мы предлагаем создать единую цифровую платформу, чтобы для всех органов власти был прогноз на ближайшие 50 лет и, чтобы [знать], что будет с рекой [Амур]", - сказал Ганчихин в ходе V Всероссийского водного конгресса.

Кроме того, он добавил, что необходимо возобновить совместный мониторинг качества воды на трансграничных объектах России и Китая на реке Амур, по которой проходит российско-китайская государственная граница.

Амур протекает по территории России и границе России и КНР, его длина - 2,8 тыс. км. В августе 2013 года после многодневных проливных дождей на Амуре произошло катастрофическое наводнение, подъем уровня воды в реке до критического наблюдается ежегодно.