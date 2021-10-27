В Поморье выявляется максимальное число заболевших ковидом с начала пандемии

ТАСС, 27 октября. Максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией выявляется в Архангельской области в последние дни. Как сообщил ТАСС глава региона Александр Цыбульский, количество медицинского кислорода в регионе находится на пределе.

"У нас ситуация сложная в регионе, прирост большой. Если сравнивать с предыдущими волнами, у нас сейчас самое большое количество заболевающих в сутки. До этого у нас было меньше, мы бьем рекорды по ежесуточному приросту", - сказал Цыбульский.

В начале октября число новых случаев в сутки было меньше 300, в последние дни ежесуточно выявляется более 400 заболевших. С начала пандемии в Архангельской области лабораторно подтверждено 98 662 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 411 случаев. 91 379 человек выздоровели, зарегистрировано 2 011 летальных исходов.

"Мы чуть ниже при этом общероссийского показателя по смертности, что говорит о профессионализме наших врачей. К счастью для нас в Архангельске находится Северный государственный медицинский университет. И наше министерство здравоохранения договорилось, чтобы ординаторы максимально переходили на работу в "красные зоны" по тем специальностям с учетом тех допусков, которые сегодня есть. <...> Мы снимаем в каком-то смысле дефицит по кадрам, но мы понимаем, что врачи все равно работают в режиме военного времени и постоянно разворачивают новые койки", - отметил губернатор.

По словам Цыбульского, медицинский кислород в Архангельскую область завозят из других регионов. "Впритык хватает кислорода - скажу откровенно <...>. Контролируем практически в ручном режиме. Такого потребления кислорода у нас еще не было, - пояснил он. - Возим из Вологды, Санкт-Петербурга, откуда только можем. Военные нам помогают кислородом".

Первый этап вакцинации прошли 376 275 жителей Архангельской области, завершили вакцинацию 347 897 человек. С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном ПЦР-тесте или наличии медотвода от вакцинации.