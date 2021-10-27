Путин поприветствовал участников церемонии награждения лауреатов премии "Импульс добра"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Импульс добра", которая проходит в среду в Москве. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш проект <...> решает важные, актуальные задачи. Он поддерживает перспективные инициативы в сфере социального предпринимательства, отдает дань признания тем, кто своим созидательным трудом содействует решению серьезных, волнующих общество проблем, - отметил президент. - Благодаря их энергии и неравнодушному отношению к делу в разных регионах страны успешно реализуются программы, направленные на улучшение экологической обстановки и совершенствование туристической инфраструктуры, создаются современные рабочие места для людей с ограниченными возможностями по здоровью, а в поселках и малых городах - новые производства".

Путин выразил убежденность в том, что мероприятие поспособствует продвижению благородных идей социального предпринимательства.

Ежегодная премия "Импульс добра" присуждается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Учреждена фондом региональных социальных программ "Наше будущее".