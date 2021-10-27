В полпредстве ПФО считают, что реестр опасных объектов уменьшит воздействие на экологию

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Реестр экологически вредных объектов Приволжского федерального округа (ПФО), в который вошли порядка 100 объектов, позволит оптимизировать работу по снижению их негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий.

"В настоящее время мы совместно с Росприроднадзором и региональными органами исполнительной власти сформировали окружной реестр из почти 100 наиболее опасных объектов, по которым необходима оптимизация работы или принятие дополнительных мер для оптимизации или нейтрализации негативного воздействия на окружающую среду", - сказал он в ходе V Всероссийского водного конгресса.

Кузьмицкий отметил, что треть данных объектов напрямую влияет на загрязнение воды. По его словам, каждый девятый источник питьевой воды в округе недостаточно очищен и не отвечает требованиям санитарного законодательства. Кроме того, в регионах ПФО высок износ объектов водопроводной сети и канализации, добавил Кузьмицкий.

"Одной из основных задач мы видим оптимизацию работы по строительству новых и модернизации существующих объектов водопроводного и канализационного хозяйства с использованием наилучших доступных технологий и привлечением инвестиций в рамках государственно-частного партнерства. Особое внимание надо обратить на сельскую местность, где ситуация гораздо хуже", - резюмировал он.