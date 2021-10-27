В России первой дозой вакцины от ковида привиты 67,8% граждан от плана

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В России привиты первой дозой вакцины от ковида в среднем 67,8% граждан от планового показателя в 80% от всего взрослого населения РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80% - прим. ТАСС) составляет 67,8%", - сказала она на совещании по массовой вакцинации с регионами.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составлял 45,7%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 49,2 млн раз.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо охватить вакцинацией не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.