Правительство РФ выделило Дагестану 1,3 млрд рублей на борьбу с ковидом

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей направлено на борьбу с коронавирусом в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства республики в своем Telegram-канале в среду.

"Правительство РФ выделило Дагестану 1 млрд 365 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В условиях сложной эпидемиологической обстановки, роста заболеваемости граждан COVID-19, неблагоприятного прогноза возможного развития ситуации территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в упреждающем режиме обращался за дополнительным финансированием в целях сохранения финансовой устойчивости медицинских организаций и системы здравоохранения республики в целом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после поступления финансовых средств в республику территориальный фонд перечислит их в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с COVID-19, для приобретения медикаментов, лекарственных препаратов и расходных материалов, используемых в процессе лечения таких больных, а также на лечебное питание и другие расходы, обеспечивающие непрерывную работу медицинской организации.