Более 200 км водопроводных сетей в Алагирском районе Северной Осетии требуют замены

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Более 200 км водопроводных сетей необходимо заменить в Алагирском районе Северной Осетии, где наиболее остро стоит вопрос с обеспечением качественной питьевой водой. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы и правительства региона по итогам встречи руководителя субъекта Сергея Меняйло с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

"Особое внимание на встрече уделили планам по обеспечению качественной питьевой водой население. <...> Остро стоит вопрос в Алагирском районе. В муниципалитете замене подлежат более 200 км водопроводных сетей, в том числе в самом городе Алагир - 112 км. Для устранения сложившейся ситуации, по словам Меняйло, необходимо на первом этапе реализовать три мероприятия. Это реконструкция водопроводных сетей города Алагир, реконструкция водопроводных сетей Алагирского района, а также строительство водозабора "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям п. Верхний Фиагдон в Алагирском районе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общий износ сетей водоснабжения в республике составляет свыше 75%.

В ходе встречи также обсудили и строительство школы-интерната на 500 мест в городе Моздок в рамках мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ. По этой же программе во Владикавказе планируется строительство четырех жилых домов: по ул. Калоева, 402 и 404, по ул. Леонова, 5/3 и ул. Тельмана, 28. Как ожидается, эти мероприятия позволят переселить 232 семьи в новые дома, отвечающие всем необходимым нормам.

"Жилищно-коммунальный комплекс республики, как и во многих других регионах, остро нуждается в модернизации. Речь и о системе водоснабжения и водоотведения, и об очистных сооружениях, и об энергетической безопасности. Вопросов много. И мы, конечно, нуждаемся в федеральной поддержке для их решения", - цитирует пресс-служба Меняйло.

В свою очередь, министр отметил, что поддержка и развитие жилищно-коммунальной сферы региона важна сразу с нескольких точек зрения. Это и повышение уровня жизни жителей республики, и развитие туристической отрасли, поскольку создание условий для развития этого направления возможно только при наличии современной жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Республика обладает значительным туристическим потенциалом, и за счет эффективного развития инфраструктуры и благоустройства регион способен войти в число лидирующих направлений для путешествий в нашей стране. В этом году по программе благоустройства в регионе практически завершены работы на 139 объектах", - сказал министр строительства и ЖКХ России.