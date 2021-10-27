Непродовольственные магазины в Волгоградской области закроют для непривитых граждан

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области ужесточили ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, на период предстоящих нерабочих дней. В частности, непродовольственные магазины будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

"Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних). При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении по итогам проведенного заседания оперштаба.