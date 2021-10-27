Программу поддержки соотечественников за рубежом разработают в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Программу помощи соотечественникам, проживающим за пределами РФ, планируют разработать в Дагестане. Она будет включать в себя в том числе обеспечение литературой на национальных языках Дагестана, сообщил ТАСС в среду врио министра по делам национальностей республики Энрик Муслимов.

"[Врио] председателя правительства [республики] поручил представить соответствующие предложения для подготовки и принятия программы поддержки соотечественников за пределами РФ, где будет предусмотрено проведение мероприятий, в том числе по сохранению родных языков - конкурсов, викторин, предоставление литературы на национальных языках, в первую очередь учебников. В ближайшие дни мы эти предложения представим", - сказал Муслимов.

По его словам, такая помощь сегодня востребована выходцами из Дагестана, живущими за пределами РФ, в том числе в странах СНГ.

"Я только что вернулся из Киргизской Республики, где, по разным оценкам, проживает 15-20 тыс. дагестанцев. Они очень просили им направить учебники на родных языках", - добавил собеседник агентства.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%). По данным властей республики, сегодня дагестанцы живут почти в 40 странах мира.