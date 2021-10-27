Эрмитаж обратился в прокуратуру из-за размещения посетителем своего фото на стене музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж обратился в прокуратуру с заявлением о проверке действий посетителя, который повесил на стену в музее собственное фото, стилизованное под участника Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе музея.

Посетитель повесил собственный портрет на стене в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца 20 октября. "В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру города Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении.

Музейный сотрудник быстро заметил размещенный посетителем лист и снял его. В пресс-службе отметили, что мужчина успел сфотографировать свой портрет на стене галереи и выложил фото в социальную сеть.

Эрмитаж установил личность посетителя в ходе внутреннего расследования.