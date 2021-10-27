Власти Геленджика заявили, что принятие нового генплана не приведет к сносу домов

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Принятие нового генплана Геленджика, общественные слушания которого стартовали в начале недели и вызвали множество вопросов у местных жителей, не повлечет за собой снос законно возведенных жилых домов и изъятие у собственников земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, на которые имеются правоустанавливающие документы. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы Геленджика по вопросам инвестиционного развития Андрей Грачев.

Мэр Алексей Богодистов сказал, что прошли первые общественные слушания по проекту нового генерального плана Геленджика, обсуждения идут "горячо и эмоционально". Жители города на общественных слушаниях высказываются против нового генплана. Также на портале change.org создана петиция, авторы которой заявляют о формировании новым генеральным планом рекреационных зон в той местности, где сейчас расположены жилые дома, люди переживают, что "смена назначения земельного участка лишит многих прав распоряжаться землей", опасаются, что их жилые дома могут снести.

"Отберут ли землю, если изменилась зона? Нет. Генеральный план - это перспективный план развития города на ближайшие 20 лет, внесение изменений в генплан не имеет отношения к лишению права собственности на земельный участок и не является основанием для сноса существующей застройки. Собственники земельных участков с видом разрешенного использования "индивидуальное жилищное строительство" при изменении зоны могут по-прежнему пользоваться своим имуществом в соответствии с видом разрешения", - приводит оперативный штаб региона ответ Грачева на часто задаваемый вопрос.

Также он пояснил, что возможность строительства и реконструкции определяется правилами землепользования и застройки, а не генеральным планом, поэтому на возможность строительства и реконструкции объектов на земельных участках принятие нового генплана тоже не повлияет. По его словам, установление зон генпланом не меняет целевое назначение земельных участков в Росреестре. В мэрии Геленджика пояснили, что ограничения, вводимые генпланом в связи с установлением определенных зон, будут касаться только нового строительства, строения, которые уже возведены по закону и на которые имеется право собственности могут и дальше использоваться без ограничений.

"Что касается 500-метровой зоны Черного моря, градостроительный кодекс Краснодарского края считает приоритетным строительство объектов курортной отрасли, существующие объекты ИЖС будут не затронуты: возможность проживания и их реконструкции у собственников остается, что далее будет регламентировано правилами землепользования и застройки. Мы понимаем обеспокоенность граждан, что они могут лишиться своего имущества, приоритет права собственности всегда остается за гражданином: если у него есть в собственности земельный участок с разрешенным видом использования ИЖС, объект индивидуального жилищного строительства на этом участке, построенный в рамках закона, никто и никогда не сможет прийти и снести этот объект. В 500-метровой зоне предлагается установить следующее зонирование: зона многофункциональной общественно-деловой застройки и зона отдыха, что позволит развивать курортную составляющую, строить коммерческие объекты недвижимости", - сказала журналистам главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова.

О генплане

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне отдан строительству гостиниц и отелей, строительство жилья и апарт-отелей ограничено.