Глава Минздрава Латвии отложил мобилизацию медиков после требования о его отставке

РИГА, 27 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс, отставки которого потребовало Латвийское общество врачей, на этой неделе не будет подавать в правительство распоряжение о мобилизации медиков из-за пандемии коронавируса. Об этом политик заявил после созванного в среду стратегического совета Минздрава.

"Получили ряд обещаний о поддержке со стороны отрасли, чтобы обеспечить необходимые технические и человеческие ресурсы клиническим университетским, региональным и местным больницам. На этой неделе не буду подавать в правительство распоряжение о мобилизации - мобилизация станет последним шагом, когда будут исчерпаны все добровольные методы", - написал он в Twitter.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш после состоявшейся в среду встречи с руководством Латвийского общества врачей заявил, что напряжение между сферой здравоохранения и Павлютсом стало критическим. В то время, когда ежедневно нужно решать острые вопросы для оказания медицинских услуг населению, глава Минздрава должен иметь возможность сотрудничать с отраслью, указал он.

"Я слышу и понимаю недовольство врачей из-за отсутствия сотрудничества и диалога в сфере здравоохранения. Сотрудничество между руководством отрасли и врачами - ключ к выходу из кризиса. Ситуация серьезная, будут переговоры с министром и партнерами [по правящей коалиции] в ближайшее время", - написал глава правительства в Twitter.

Минздрав Латвии во вторник на заседании правительства сообщил о намерении подать 29 октября кабмину запрос об объявлении мобилизации медиков из-за пандемии коронавируса. Как пояснил Павлютс, планируется подать распоряжение о частичной или локальной мобилизации человеческих ресурсов. Реагируя на это заявление, Латвийское общество врачей потребовало отставки главы Минздрава, указав, что возглавляемое им ведомство долгое время допускало ошибки в управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В среду требование об отставке Павлютса также поддержали Латвийская ассоциация медсестер, Ассоциация молодых врачей и Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальных работников. В свою очередь в Сейме (парламенте) Латвии были собраны подписи депутатов под требованием об отставке главы Минздрава из-за его бездействия в связи с вызванным пандемией коронавируса кризисом. Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании законодательного органа уже на следующей неделе.