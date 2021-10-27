Меры поддержки в Карелии предоставят только предприятиям с 80% привитых сотрудников

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Карелии будут оказывать меры поддержки, связанные с ущербом от антиковидных ограничений, только предприятиям с паспортом коллективного иммунитета. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Что касается региональных мер поддержки, я хочу сразу ко всем обратиться. Меры государственной поддержки министерством экономики, муниципалитетами, всеми подведомственными институтами теперь будут оказываться только тем организациям, которые также своевременно прошли вакцинацию и получили паспорта коллективного иммунитета - это 80% от работающего состава должно иметь сертификат о том, что они прошли вакцинацию", - сказал он во время прямого эфира на официальной странице правительства Карелии во "ВКонтакте".

По словам Родионова, программы федеральных мер поддержки начнут действовать уже с ноября. Что касается регионального пула инструментов помощи бизнесу в условиях пандемийных ограничений, то он сейчас прорабатывается совместно с представителями бизнеса. На текущий момент продолжает действовать антикризисная программа, по которой региональный фонд по содействию мирокредитованию по аналогии с федеральным центром выдает кредит до 1 млн рублей под 1,8% на срочные нужды, в том числе на траты на арендные и коммунальные платежи, выплаты зарплат, пополнение оборотных средств.

"Решение о субсидировании, дополнительных мерах будет принято по итогам ноября текущего года, когда мы увидим реальную ситуацию. Посмотрим, действительно ли предприятия общепита вследствие таких введенных мер теряют выручку, как сегодня у нас поступает информация, что до 40% теряют. Когда все это будет проанализировано, к декабрю текущего года будет понимание, какие меры правительство региона введет", - сказал Родионов.

На сегодняшний день паспорта коллективного иммунитета в Карелии получили более 300 организаций. "Еще две недели назад паспорта коллективного иммунитета были только у 38 компаний, осуществляющих услуги по общественному питанию в Карелии. Сегодня - это чуть больше 50 предприятий. Но мы прекрасно понимаем, что сегодня получить паспорт коллективного иммунитета это значит получить доступ к региональным мерам поддержки", - сказал Родионов.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 73 640 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 283 человека. Из них 280 не были привиты от COVID-19. Вылечился за все время 69 331 пациент, умерли - 964. Доля свободных коек составляет 15,8%.