Транспорт в Карелии будет ходить по режиму выходных в общероссийскую нерабочую неделю

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 октября. /ТАСС/. Городской и междугородний транспорт в Карелии с 30 октября по 7 ноября будет ходить по режиму выходного дня. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Общественный транспорт работать будет. Что касается города Петрозаводска, то он будет работать по режиму выходных дней: будет обеспечено меньше выходов транспорта на линию и интервалы между рейсами будут больше. Но возможность добраться на общественном транспорте будет. Что касается междугороднего транспорта, то он также будет работать, правда, по расписанию праздничных дней", - сказал он во время прямого эфира на официальной странице правительства Карелии во "ВКонтакте".

В Карелии власти не стали объявлять локдаун на время общероссийской нерабочей недели. На каникулы кроме школьников также отправлены студенты колледжей и техникумов. Все государственные организации, органы власти будут работать по утвержденному графику, с которым можно ознакомиться на сайтах ведомств. Бизнес и другие объекты экономики могут самостоятельно решить, как они трудятся с 30 октября по 7 ноября, согласно указу президента РФ.

Как отметил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, в связи с этим в детских садах организуют дежурные группы, в которые можно будет отдать ребенка при наличии справки с работы. В документе в свободной форме должно быть указано, что на нерабочей неделе гражданин продолжает трудиться. "Смешения детей [в дежурных группах] не будет. Мы сегодня фиксируем рост заболеваемости именно среди дошкольников в возрасте до 6 лет. Я бы призвал родителей, конечно, максимально оставить детей дома. В случае, если предприятие или организация работает, то родители имеют право предъявить соответствующую информацию от работодателя и обеспечить своего ребенка посещением детского сада 1, 2 и 3 ноября. С этим проблем быть не должно", - пояснил Голубев.

В нерабочую неделю также сохраняется возможность проводить церемонии бракосочетания в ЗАГСах, но при условии, что у всех гостей будут на руках QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. "[Но] при поступлении заявки руководством или сотрудниками ЗАГСа будет предложено перенести даты бракосочетания на более поздний срок", - пояснил зампредседателя правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Ранее сообщалось, что на время нерабочих дней в Карелии отменены все детские лагеря, в том числе дневного пребывания. Кружкам и секциям в Кондопожском, Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Сортавальском, Калевальском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске с 25 по 29 октября нужно организовать дистанционное обучение. В этих же муниципалитетах на тот же период на дистант нужно перевести работу всех спортивных клубов и секций. Исключение делается только для кандидатов в сборные команды России и Карелии, а также для занятий на открытом воздухе и индивидуальных уроков.