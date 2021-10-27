Липецкие власти заявили, что коллективный иммунитет достигнет 60% в середине ноября

ТАСС, 27 октября. Администрация Липецкой области ожидает, что регион достигнет минимального уровня коллективного иммунитета в 60% к середине ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Липецкой области со ссылкой на замглавы региона Александра Ильина.

"Чтобы заболеваемость пошла на спад, необходимо привить не менее 60% населения. Темпы вакцинации сейчас возросли в несколько раз, ежедневно вакцинируются около пяти тысяч человек. Если такая динамика сохранится, то мы сможем достичь первого уровня коллективного иммунитета к 10-12 ноября", - приводятся в сообщении слова Ильина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в регионе сейчас составляет 49,4%. По данным на 27 октября, привито однократно 487 тыс. человек, двукратно - 432 тыс., дефицита вакцины в регионе нет. По прогнозам обладминистрации, во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября количество желающих вакцинироваться вырастет, медики будут работать все эти дни в семи торговых центрах. При необходимости количество пунктов вакцинации увеличат.

"Логистические схемы поставки вакцины надежно отработаны, как только количество доз снижается, в течение нескольких часов привозят новые партии. Даже в выходные дни. При этом существующего запаса хватит на две недели", - говорится в сообщении.

В Липецкой области с 11 октября была введена в тестовом режиме система QR-кодов для посещения учреждений общественного питания, с 25 октября она стала обязательной для входа в ряд торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий и других мест. В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 61 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 53 195 человек, 1 988 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. По данным на 27 октября, прививку от коронавируса сделали 66,8% от запланированных к вакцинации 730 008 жителей Липецкой области (80% взрослого населения региона).