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Пандемия COVID-19

В КЧР дополнительно развернут 100 коек из-за роста числа пациентов с ковидом

За последние сутки в регионе выявили 81 случай заражения коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии развернут дополнительные 100 коек в ковид-госпиталях из-за роста числа госпитализированных пациентов, сообщил региональный оперштаб по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"За последнюю неделю в ковид-госпитали Карачаево-Черкесии госпитализировано максимальное количество человек с начала пандемии. А число пациентов ковид-госпиталей, одновременно проходящих лечение, достигло рекордной для республики цифры в 1 058 человек. В связи с ростом числа больных с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в госпитализации, оперштабом КЧР было принято решение развернуть в действующих ковид-госпиталях республики еще 100 дополнительных коек", - рассказали в оперштабе.

Отмечается, что 50 новых коек откроют в госпитале микрорайона Северный в Черкесске, 30 - в ковид-госпитале на базе Карачаевской центральной городской районной больницы и 20 - в госпитале на базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы. Таким образом, коечный фонд Карачаево-Черкесии составит 1 265 коек, свободными остаются более 20%. В настоящее время в регионе работают шесть ковид-госпиталей в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе и Карачаевске.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 27 176 случаев инфицирования, 23 681 житель выздоровели, 734 - умерли. В госпиталях получают лечение 1 006 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный КавказПандемия COVID-19
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