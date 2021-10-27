"Эльбрус" может стать местом отдыха для туристов из Белоруссии

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии может стать местом отдыха для туристов из Белоруссии. Об этом сообщил в Нальчике министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов, который находится в КБР во главе делегации союзного государства.

В КБР в эти дни находится делегация Республики Беларусь в составе министра информации Владимира Перцова, руководителя отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Ростове-на-Дону Дениса Тимохина, представителей Торгово-промышленной палаты и предприятий Белоруссии.

"Есть сфера туризма, у вас прекрасный регион, и на фоне пандемийных ограничений для катания на лыжах в европейских странах можно и нужно рассматривать Кабардино-Балкарию как замечательное место для отдыха белорусских горнолыжников. Есть еще множество сфер, которые нужно развивать, и мы будем это делать", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, подводя итоги заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству.

Он отметил, что результаты встречи будут понятны, "когда хозяйствующие субъекты Республики Беларусь и Кабардино-Балкарии будут вести взаимовыгодные бизнес-отношения". Перцов пояснил, что многие конкурентоспособные, качественные товары, произведенные в Республике Беларусь, в Нальчике не представлены.

"Мы увидели, что спектр техники, которая производится у нас, успешно конкурирующая на таком сложном рынке как Москва, здесь тоже не представлен, и в рамках модернизации коммунальной техники, общественного транспорта стоит более пристально рассматривать то, что производится в Республике Беларусь. Мы сегодня посетили семеноводческое предприятие, знаем, что их продукция выдавливает конкурентов в том числе и из Евросоюза, бывших советских республик не только ценовым фактором, но и фактором качества, и это прекрасно", - добавил он.

Глава КБР Казбек Коков выразил готовность расширять сотрудничество с Белоруссией. "Мы заинтересованы в поставках семян кукурузы и определенных успехов в этой области достигли. <...> Также мы заинтересованы в поставках белорусской сельскохозяйственной техники в КБР, она у нас сегодня зарекомендовала себя, мы готовы открывать наши прилавки для белорусской продукции, она всегда славилась высоким качеством, наши торговые сети тоже открыты для сотрудничества", - отметил Коков.

Знакомство с промышленным потенциалом

В рамках программы пребывания в Кабардино-Балкарии делегации из Республики Беларусь гости посетили завод "Севкаврентген-Д" в Майском районе, осмотрели цеха и производственные мощности предприятия, образцы производимой продукции. Побывали в селекционно-семеноводческом центре ООО ИПА "Отбор" в Прохладненском районе, которое является экспортером гибридов кукурузы различных групп спелости в Республику Беларусь. (За 2020 год экспортировано 72 т семян кукурузы, при получении гарантированных заказов предприятие готово увеличить объем поставок в два раза.)

В Нальчике гости побывали в здании аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика". Опытом работы в системе телекоммуникаций поделились в филиале ВГТРК ГТРК "Кабардино-Балкария", который ведет свою историю с 1955 года. Сегодня это современная телекомпания с новым комплексом цифрового телевизионного оборудования, возможностью одновременного вещания на три канала и широкой зрительской аудиторией.