Проектный офис по оздоровлению Камы откроют в Пермском крае в начале 2022 года

ПЕРМЬ, 27 октября. /ТАСС/. Проектный офис для реализации планов по оздоровлению реки Камы с участием представителей пяти регионов появится в Перми в начале 2022 года. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович в кулуарах V Всероссийского водного конгресса.

"Так как мы выступили "локомотивом" в этом "поезде" из пяти субъектов по проекту реабилитации Камы, нам дали согласие на создание проектного офиса. Мы прорабатываем его структуру и функционал и будем объявлять конкурс для привлечения работы в нем. В начале следующего года [откроем офис]", - рассказал Беланович.

Как добавил министр, для работы проекта нужны креативные люди, которые будут собирать существующие практики, а также исключат ошибки при реализации проекта по реабилитации Волги. "И будет систематизироваться работа между остальными субъектами, раз мы сказали, что мы главные", - отметил министр.

Необходимость в очистке Камы, по его словам, позволит поддерживать разнообразие рыбы в акватории реки. Так, на севере края были практически утрачены популяции хариуса и тайменя, ведь "Пермский край - единственное место в Европейской части страны, где водится таймень".

До 2024 года будет проведен аудит состояния очистных сооружений и систем водоотведения, ливневых систем канализации, инвентаризация объектов накопленного вреда окружающей среде в водоохранных зонах для их последующей ликвидации, а также для ликвидации затонувшего имущества и судов, остатков молевого сплава на дне русел рек.

Река Кама протекает по пяти субъектам РФ - Пермскому краю, Кировской области, а также республикам Башкирия, Удмуртия и Татарстан.