Евразийский альянс омбудсменов обсудит вопросы защиты прав молодежи

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Шестое заседание Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) состоится в четверг в формате видеосвязи и будет посвящено актуальным проблемам защиты прав молодежи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"В ходе заседания главы национальных правозащитных институтов обсудят актуальные вопросы защиты прав молодежи с учетом общности целей, образа жизни и культурных ценностей обществ государств - членов ЕАО, рассмотрят правовые механизмы укрепления гарантий прав молодежи, а также обозначат совместные задачи на ближайшую перспективу", - отметили в пресс-службе российского омбудсмена.

Откроет заседание Татьяна Москалькова. Также в мероприятии планируют принять участие уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода, защитник граждан Сербии Зоран Пашалич, омбудсмен Казахстана Эльвира Азимова, защитник прав человека в Армении Арман Татоян.

Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года, изначально он включал в себя государственных правозащитников России, Киргизии, Армении и Ирана. В настоящее время в ЕАО также входят омбудсмены Казахстана, Монголии, Сербии и Таджикистана.

Ранее на заседаниях ЕАО обсуждались актуальные проблемы защиты прав людей с инвалидностью, уязвимых категорий населения, правозащитная деятельность в условиях пандемии коронавирусной инфекции, также поднимались гуманитарные вопросы. При этом заседание ЕАО, состоявшееся в апреле 2020 года, было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.