В Москве начинаются нерабочие дни из-за пандемии коронавируса

МОСКВА. 28 октября. /ТАСС/. Нерабочие дни начинаются в Москве в четверг. До 7 ноября включительно в столице будут закрыты большинство общественных мест, а школьники уйдут на каникулы. Соответствующий указ подписал 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта мера связана с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе - так называемые длинные выходные призваны быстро остановить подъем заболеваемости. Срок в 11 дней выбран, поскольку он покрывает два инкубационных периода дельта-штамма COVID-19, который с лета доминирует в столице и по всей стране, пояснила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Закрытие кафе и магазинов

С 28 октября в Москве не должны работать предприятия и организации, за исключением обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, чья работа не может быть остановлена в соответствии с указом президента РФ.

Кафе и рестораны смогут работать только навынос и на доставку, за исключением заведений при гостиницах, хостелов, корпоративных столовых и буфетов при условии, что доступ в них открыт только для постояльцев и сотрудников.

Закроются большинство магазинов - обслуживать покупателей смогут только продовольственные, продающие товары первой необходимости (их в ассортименте должно быть как минимум 30%), а также аптеки. На дистанционные продажи запрет не распространяется.

Будут закрыты также организации сферы услуг - от химчисток и прачечных до салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов. Заправки работать продолжат, но шиномонтажные мастерские и автосервисы должны приостановить деятельность.

На "длинные выходные" уйдут также центры госуслуг и исполнительные органы власти - получать услуги можно будет в электронном виде, а для остальных срок предоставления продлят на 11 дней (исключением станут только расторжение брака и регистрация смерти). В этот период можно будет зарегистрировать брак, но скромно, без гостей и фотографов.

Медицина

Медицинская помощь в Москве будет оказываться в обычном режиме, но с рядом ограничений. В частности, стоматологии смогут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Кроме того, не будут закрываться пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и экспресс-тестирования на нее, в том числе расположенные в торговых центрах и центрах госуслуг. Власти Москвы, напротив, призывают использовать нерабочие дни, чтобы сделать прививку.

Образование

Московские школы и детские сады с 28 октября уйдут на каникулы, а вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в детских садах организуют дежурные группы.

При этом школьники и студенты смогут, как обычно, пользоваться социальными картами для проезда в общественном транспорте.

Прогулки и поездки

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг уточнил ТАСС, что в нерабочие дни не планируется запрещать прогулки в парках и на детских площадках, ограничения коснутся только детских игровых центров и комнат в закрытых помещениях. Можно будет сходить и в Московский зоопарк, правда там будут работать только открытые вольеры.

Общественный транспорт в столице продолжит работать в обычном режиме. Не планируется и ограничивать доступ в него.

В нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, потому что эти дни не являются праздничными. С 4 по 6 ноября парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной.

Развлечения

С 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты концертные залы, кинотеатры и цирки. При этом театры и музеи смогут продолжить работу, но только по QR-кодам и с ограничением посещаемости до 50% от максимальной.

При этом в музеях будут проходить школьные экскурсии (по предварительной записи) и экскурсии для семей, которые приобрели электронные билеты и путевки. В театры несовершеннолетних будут пускать в сопровождении родителей или законных представителей с QR-кодом, а если код есть у самого ребенка, то сопровождающие не нужны.

Массовые культурные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия в Москве проводиться не будут. Исключение - те, что согласованы с городскими властями или проводятся по решению органов государственной власти.

Другие ограничения

С 25 октября в Москве действует еще ряд ограничений, связанных с пандемией. В частности, всем не привившимся и не переболевшим в течение последних шести месяцев жителям старше 60 лет, а также людям с некоторыми хроническими заболеваниями предписано соблюдать так называемый домашний режим. По оценкам властей, он коснется примерно 2,5 млн горожан.

Кроме того, с понедельника столичные работодатели должны были перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников за исключением привившихся, переболевших, медиков и сотрудников ряда стратегически важных отраслей. Как и "домашний режим", это требование будет действовать по 25 февраля 2022 года.