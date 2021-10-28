Нерабочие дни начинаются в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нерабочие дни для снижения числа случаев заражения коронавирусом начинаются в четверг в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. До 7 ноября в регионах будет ограничена работа предприятий, торговых центров и досуговых учреждений, а также введен ряд дополнительных ограничений для снижения контактов людей, следует из данных, предоставленных региональными властями ТАСС.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией.

С 25 октября по 7 ноября нерабочие дни уже введены в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. В Саратовской области нерабочие дни начались с 27 октября по 7 ноября, в Северной Осетии - с 26 октября по 7 ноября. Также с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни объявлены в Москве и Московской области.

В большинстве регионов нерабочие дни начнутся с 30 октября и завершатся 7 ноября, При этом региональные власти не исключили возможность их продления, если ситуация с заболеваемостью не будет улучшаться. Также в регионах введены системы допуска в места массового пребывания людей по QR-кодам. Власти отмечают положительный эффект, который дает эта мера. Например, в Калининградской области за две недели после ее внедрения темпы вакцинации в области выросли в 10 раз до 6 тыс. человек в день.

Ограничения и ожидаемый эффект

Власти приняли решение о введении нерабочих дней и ограничений, учитывая рост числа случаев заражения коронавирусом и загруженности лечебных учреждений. В регионах ожидают, что снижение активности жителей и сокращение контактов между людьми снизит число случаев заражения и поможет снизить нагрузку на больницы.

В Калининградской, Смоленской областях и Хакасии на этот период, в частности, приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита, они могут работать только навынос и для доставки блюд курьерами. В гостиницах кафе и столовые смогут обслуживать только постояльцев. При этом сотрудники таких заведений должны быть привиты от коронавируса, либо иметь ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие заражения. Также в этих регионах на период длинных выходных приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

В Ростовской области ограничения для ресторанов и кафе менее строгие - им запрещено работать с 21:00 до 06:00, однако в другие часы они могут обслуживать посетителей. При этом будет в области запрещена работа спа, массажных салонов и бань, саун, букмекерских контор и фитнес-клубов, спортзалов, спортивных бассейнов, ряда спортивных и развлекательных объектов.

В столице Хакасии Абакане и еще двух крупнейших городах региона - Саяногорске и Черногорске будет полностью остановлена работа городского общественного транспорта за исключением такси, но таксисты должны иметь сертификат о вакцинации или документ о том, что перенесли заражение коронавирусом в последние полгода. Для всех жителей республики старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Также в Хакасии введены наиболее строгие, по сравнению с другими регионами, ограничения для всех жителей республики - им запрещено покидать дома с 22:00 до 6:00 мск без уважительных причин, таких как: выход на работу на предприятие с непрерывным производством, выход в магазин за продуктами, для получения медпомощи или следования к одиноким родственникам, прогулок с детьми, выгула собак и занятий спортом. Однако прогулки необходимо совершать не дальше 300 метров от дома.

При этом во всех регионах жители будут обеспечены товарами и услугами первой необходимости: продолжат работать магазины, торгующие продуктами, детскими товарами, лекарствами и медизделиями.

Заселение в гостиницы по QR-кодам

В ряде областей с 28 октября ужесточаются правила заселения приезжих в гостиницы. В Калининградской области, например, это будет возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, либо перенесение заболевания в течение ближайших шести месяцев, или свежего ПЦР-теста. В Астраханской области, где такие правила действуют уже сейчас, с 30 октября по 7 ноября работа и бронирование туристических баз, гостиниц и других мест для размещения иногородних граждан будет приостановлена. Исключение сделано для командированных по работе и заселившихся до 28 октября.

При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября будут требоваться не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. Также с 28 октября по 10 ноября в республике приостанавливается работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ.