{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт заявила, что COVID-19 может способствовать облысению

Инфекция часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы, подчеркнула замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Перенесенная коронавирусная инфекция может способствовать преждевременному облысению. Об этом ТАСС сообщила в четверг заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению", - сказала она.

Руженцова отметила, что, если коронавирус протекает в тяжелой форме, то он поражает различные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период.

"При легком течении во многих случаях пациенты поздно обращаются за медицинской помощью, иногда вовсе остаются без лечения. Это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома. В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома", - рассказала она.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Туристическая отрасль не наблюдает взрывного спроса на отдых в Сочи в нерабочие дни
Специалисты предполагают, что отсутствие интереса связано с ограничениями на Кубани, которые введут с 30 октября
Читать полностью