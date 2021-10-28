Эксперт заявила, что COVID-19 может способствовать облысению

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Перенесенная коронавирусная инфекция может способствовать преждевременному облысению. Об этом ТАСС сообщила в четверг заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению", - сказала она.

Руженцова отметила, что, если коронавирус протекает в тяжелой форме, то он поражает различные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период.

"При легком течении во многих случаях пациенты поздно обращаются за медицинской помощью, иногда вовсе остаются без лечения. Это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома. В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома", - рассказала она.