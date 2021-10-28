Председатель КС напомнил о необходимости соразмерных ограничений при угрозе ЧС и пандемиях

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин считает, что при угрозах терроризма, различных кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в конституционные права человека со стороны законодательной власти. По словам Зорькина, законодательные меры должны быть соразмерны угрозам и не должны вести к нарушению конституционных прав.

"Опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства", - говорится в статье Зорькина "Под знаком основного закона", опубликованной в "Российской газете".

По словам председателя суда, легкий путь усиления ограничений прав и свобод человека "далеко не всегда бывает верным". "Во всяком случае, если и двигаться по нему, то не очень далеко и очень осторожно. Вводимые федеральным законом меры борьбы с различного рода угрозами - актуальными и потенциальными - должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, пропорциональны (соразмерны) степени опасности для этих ценностей и не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод", - отмечается в статье.

По мнению Зорькина, противодействие любым угрозам в государстве "должно осуществляться в пределах ограничений, заданных доктриной защиты прав человека". Он также отметил, что Конституционный суд выработал ряд позиций, которые касаются "допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина". "При этом суд опирался на системное толкование конституционного текста, опыт собственной практики, а также практики Европейского суда по правам человека и опыт европейского конституционного правосудия. При решении вопроса о критериях ограничения федеральным законом конституционных прав человека суд исходит из того, что конституция содержит принципиальные требования, касающиеся правомерности ограничения этих прав", - отметил Зорькин.

Зорькин также отмечает, что в российской конституции важный смысл заложен в часть 2 статьи 55, в которой говорится о том, что не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. "Термин "умаление", как справедливо отмечается в данной связи рядом специалистов, означает не ограничение прав, как нередко считают, а принижение значения их основного содержания, уменьшение их роли как критерия и регулятора для текущего законодательства, девальвацию их ценности для правовой системы в целом", - пишет Зорькин.