"Известия": в России могут выделить специальные радиочастоты для беспилотников

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные радиочастоты в диапазоне 6 ГГц для управления беспилотниками. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на проект решения комиссии.

По данным издания, в России для беспилотников могут появиться специальные радиочастоты 5850-6425 МГц. Как указано в пояснительной записке к проекту, данное нововведение объясняется интенсивным расширением рынка таких воздушных судов. Ресурса тех диапазонов, которые используются в данный момент операторами беспилотников, уже не хватает.

"В первую очередь гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц - на них же работает WiFi. Это создает помехи летательным аппаратам, особенно если в одном месте их собирается много. К тому же они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности. Частоты 5850-6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять дронами на расстоянии до десятков километров", - пояснил "Известиям" руководитель компании "Спектрум менеджмент" Вадим Поскакухин. До сих пор специальных частот для дронов не выделяли, добавил он.

Но в будущем выделение частот для беспилотников может создать проблему при внедрении интеллектуальных систем на автомобилях, которые планируется запускать в диапазоне 5850-5925 МГц. "При массовом запуске автомобилей с передатчиками в этой полосе могут возникнуть взаимные помехи между ними и управляемыми в этом же диапазоне дронами", - считает Поскакухин.