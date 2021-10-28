Медики Квебека подали в суд на власти из-за ультиматума об обязательной вакцинации

ОТТАВА, 28 октября. /ТАСС/. Верховный суд провинции Квебек начал рассмотрение иска медработников региона к местным властям, которые выставили медицинскому персоналу ультиматум об обязательной вакцинации от ковида до 15 ноября. Об этом в среду сообщил телеканал CBC .

Судья Верховного суда Мишель Йерго начал в среду заслушивать аргументы сторон и вынесет решение 15 ноября. Адвокаты медработников, которые либо не вакцинировались, либо отказываются предоставлять персональные данные властям о прохождении вакцинации, заявили, что решение правительства Квебека принесет больше вреда населению региона, чем пользы.

Ранее власти Квебеке объявили, что все медработники провинции должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 октября, в противном случаев они лишатся работы до тех пор, пока не пройдут полный курс иммунизации. Позже срок ультиматума был перенесен на 15 ноября.

13 октября глава Минздрава Квебека Кристиан Дюбэ сообщил, что 96% всех сотрудников медучреждений региона прошли полный курс вакцинации, а 21,9 тыс. человек либо его не завершили, либо еще не ввели первую дозу прививки.

Профсоюзы медработников не поддержали такое решение властей. Увольнение такого большого числа медиков, считают некоторые эксперты, может вызвать коллапс всей системы здравоохранения региона, которая и без того испытывает острую нехватку специалистов.