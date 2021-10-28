В нацпарке Приморья с помощью беспилотников задержали шесть групп браконьеров

ТАСС, 28 октября. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья выявили с помощью беспилотников шесть групп рыбаков, которые занимались нелегальной добычей рыбы на охраняемых реках во время путины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

"Инспекторы "Земли леопарда" задержали браконьеров с помощью беспилотников Zala концерна "Калашников". Пытавшиеся добыть красную рыбу злоумышленники были обнаружены с высоты более километра и не подозревали об этом. <…> За время путины при помощи беспилотников были обнаружены и обезврежены шесть групп браконьеров", - говорится в сообщении.

В конца августа сима и кета (красная рыба) заходят на нерест в реки нацпарка, где запрещена рыбалка. В это время активизируются браконьеры. Для эффективной борьбы с ними на "Земле леопарда" применяют беспилотники, которые бесшумно фиксируют правонарушения. Также они оснащены тепловизорами для ночных рейдов. Помимо поимки браконьеров, квадрокоптеры применяют для мониторинга лесопожарной обстановки и выявления поджигателей леса.

"Использование беспилотников позволяет нам оперативно получать координаты нарушителей и быстро настигать их, своевременно предотвращая незаконный вылов красной рыбы", - приводится в сообщении комментарий заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгения Стомы.

На территории "Земли леопарда" протекает несколько нерестовых рек - Барабашевка, Нарва, Пойма и другие. За незаконный вылов нерестящейся рыбы предусмотрено уголовное наказание. Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда - более 100 особей. Кроме того, здесь живет 31 взрослый амурский тигр.