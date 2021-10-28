Гватемала получила партию из 700 тыс. доз "Спутника V"

ГАВАНА, 28 октября. /ТАСС/. Крупная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Гватемалу в среду. Об этом сообщил в Twitter Минздрав республики.

"Министерство здравоохранения и социального обеспечения получило 700 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V", использование которой предусмотрено Национальным планом вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении. К настоящему времени Гватемала получила в общей сложности 2,5 млн доз первого компонента "Спутника V" и более 1,5 млн доз второго. Латиноамериканская страна зарегистрировала российский препарат в конце февраля текущего года.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, к настоящему времени достигло 597 тыс. Умерли 14,8 тыс. заболевших ковидом, 576 тыс. человек выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 8,4 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,1 млн человек.