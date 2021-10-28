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Google сможет удалять снимки с детьми из результатов поиска по запросу

Нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след, отметили в компании

ТАСС, 28 октября. Компания Google, которой принадлежит одноименная поисковая система, обеспечила возможность запрашивать удаление из результатов поиска фотографий с несовершеннолетними. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в блоге компании.

"В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов", - пояснили в компании.

По мнению Google, такое нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. При этом в компании подчеркнули, что удаление снимка из результатов поиска не означает его полное удаление из интернета.

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