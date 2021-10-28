Иркутский врач извинился за слова о том, что не привитым от ковида надо умирать дома

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов, который ранее сказал, что не привитые от коронавируса должны "помирать дома", а не занимать места в больницах, в четверг в совместном прямом эфире с губернатором региона Игорем Кобзевым извинился за свое высказывание.

"Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. <…> Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем. Но мало кто знает сегодня, что на базе нашей больницы развернуто шесть ковидных отделений, в том числе для новорожденных детей. И эмоциональность моей реплики связана именно с судьбой этих детей, их здоровьем", - сказал Новожилов.

Он отметил, что очередная волна пандемии все больше вовлекает детей в эпидемиологический процесс, участились случаи тяжелого течения болезни у юных пациентов. Поэтому, по его словам, каждый должен понимать свою ответственность за здоровье своих детей и родителей, а единственным способом защититься от тяжелых последствий является прививка.

Во время прямого эфира в соцсетях 25 октября Новожилов сказал: "Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома". Он пояснил, что система здравоохранения в пандемию перегружена, а граждане, которые не проявили ответственного отношения к своему здоровью и не сделали прививку, занимают в больницах места, а значит, их не получают люди, которые привились, но ждут плановой помощи. Минздрав Иркутской области, комментируя 26 октября высказывание Новожилова, объяснил слова врача переживанием за здоровье детей.

По данным регионального оперштаба на 27 октября, в Иркутской области подтверждено 120 313 случаев заражения. В больницах находится 4 681 пациент. За время пандемии в регионе выздоровели 106 249 человек, умерли 5 393. Вакцинированы 726 860 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 584 352, или 58% от плана.