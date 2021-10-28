По данным опроса, многие москвичи планируют провести нерабочие дни дома

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Большинство москвичей рассчитывают провести нерабочие дни дома. Об этом сообщается в исследовании компании IFORS Research, проведенном в октябре среди 1 тыс. москвичей, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Самым популярным вариантом среди опроса москвичей было времяпрепровождение дома (65%). Каждый третий житель столицы сказал, что планирует гулять в парках и на улицах города (36%)", - говорится в исследовании.

Наиболее высоко с точки зрения эффективности по безопасности москвичами была оценена ограничительная мера по введению удаленного режима работы (работодателю необходимо было перевести на удаленку не менее 30% сотрудников) - в среднем 3,6 балла.

Что касается мер безопасности, на втором месте в рейтинге эффективности сразу несколько мер - обязательное использование масок и перчаток в общественном месте, дистанционный режим работы образовательных учреждений и запрет на въезд и выезд из страны (эти меры оценены в среднем на 3,5 балла).

Самыми неэффективными ограничительными мерами жители столицы считают объявление нерабочих дней в июне (в среднем 2,9 балла), QR-коды для посещения кафе, ресторанов, концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек (в среднем 2,8 балла), а также домашний карантин и систему цифровых пропусков (в среднем 2,7 балла).