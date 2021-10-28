Благотворительные фонды попросили Путина изменить закон об иноагентах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о нераспространении на них закона об иностранных агентах. Об этом сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на письмо.

"Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона. <...> Таким образом, предлагаем внести изменения в пункт 7 статьи 1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и изложить его в следующей редакции: "Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении портала.

Кроме того, предлагается также дать право НКО, уже включенным в список иноагентов, выйти из реестра в случае изменения закона.

Среди подписавших письмо - соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и соучредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель благотворительного фонда "Дети-бабочки" [помогает детям, страдающим буллезным эпидермолизом и ихтиозом] Ксения Раппопорт, соучредитель благотворительного фонда "Подсолнух" Тимур Бекмамбетов и другие - всего 40 человек на момент публикации, список подписавшихся пополняется.

Понятие "НКО - иностранный агент" введено федеральным законом РФ от 20 июля 2012 года, который внес изменения в законодательные акты в части регулирования деятельности некоммерческих организаций. По действующему законодательству (п. 6 ст. 2 закона "О некоммерческих организациях") статус иностранного агента присваивается российской НКО, занимающейся политической деятельностью и финансируемой из иностранных источников (другими странами и их государственными органами, международными и иностранными организациями, иностранными гражданами). Без включения в реестр, организация-иноагент не имеет право заниматься политической деятельностью. Также статус НКО - иностранного агента предусматривает особую систему отчетности и контроля. Такая организация обязана предоставлять сведения о персональном составе руководства и расходовании средств, об аудиторской проверке. Минюст вправе проводить внеплановые проверки организаций со статусом иностранного агента, а также принудительно регистрировать такие НКО.