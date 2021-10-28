Эксперт: состояние только десятой части деревьев Владивостока не вызывает опасений

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) при поддержке городской администрации провели инвентаризацию зеленых насаждений Владивостока и пришли к выводу, что опасений не вызывает состояние примерно десятой части деревьев или 943 из 9 684 деревьев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Ботанического сада Павел Крестов.

В ноябре 2020 года в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения, в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. Стихия нанесла большой урон зеленым насаждениям Владивостока, многие деревья были сломаны, другие сильно пострадали.

"Всего в городе вдоль главных улиц и скверов отмечено 9 684 дерева и 8 678 кустарников. <...> По нашим оценкам, 1 638 деревьев уже норовят упасть при вполне обычном тайфунчике, их состояние оценено как неудовлетворительное. Состояние 7 102 деревьев признано удовлетворительным, но почти все они требуют выполнения комплекса уходных мероприятий <...>. Только 943 дерева не вызвали у нас опасений", - говорится в сообщении на странице Крестова.

Он отметил, что общее видовое разнообразие деревьев и кустарников в городе составляет 140 видов, основу современного озеленения Владивостока составляют три вида: ясень Маньчжурский, ильм низкий и клен ясенелистный. Также здесь есть черный тополь и робиния ложноакациевая. "Популяцию последней, можно сказать, "добил" ледяной дождь", - отметил Крестов.

Он уточнил, что подобная инвентаризация прошла впервые за многие годы. Обследованию подлежали только участки, прилегающие к основным дорогам и улицам материковой части города, а также скверы. Придомовые территории и городские леса исследованием не затрагивались. Специалисты прошли пешком все улицы, остановившись у каждого дерева и куста, измерив площадь цветников и газонов и оценив их состояние.

Ранее власти города отмечали, что ледяной дождь повредил около 80% деревьев, часть из них не восстановится.