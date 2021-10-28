Бишкек не видит необходимости подписания с РФ документа об организованном наборе мигрантов

БИШКЕК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии не видят необходимости в подписании двухстороннего соглашения с Россией об организованной отправке на ее территорию трудовых мигрантов из республики. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций.

"Учитывая, что Кыргызская Республика входит в объединение ЕАЭС, граждане республики при заключении трудовых договоров могут находиться в РФ и трудиться в соответствии с законодательством России без каких-либо ограничений", - сказал представитель пресс-службы.

Поэтому, по его словам, на межправительственном уровне с российской стороной не подписаны соглашения об организованной отправке киргизских трудовых мигрантов. Хотя в соседних с республикой Таджикистане и Узбекистане подобная практика применяется.

В то же время, отметили в пресс-службе, информационно-консультационный центр департамента внешней миграции МИД Киргизии оказывает помощь соотечественникам в организованном наборе на работу в РФ.

В настоящее время центром заключены соответствующие соглашения с 22 российскими работодателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Владивостока, Волгограда, Амурской, Сахалинской, Тульской, Московской и Ленинградской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

"Важным и основным направлением трудоустройства граждан Кыргызской Республики остается Российская Федерация", - подчеркнули в МИД.