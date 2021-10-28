Хабаровский край получит более 500 млн рублей на развитие медпомощи

ТАСС, 28 октября. Хабаровский край получит более 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие медицинской помощи, в том числе на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"518,9 млн рублей получит Хабаровский край дополнительно для лечения жителей региона в рамках ОМС. На эти федеральные средства, в том числе будет обеспечена медицинская помощь заболевшим COVID-19", - говорится в сообщении.

Дегтярев также сообщил, что из резервного фонда региона выделят средства на приобретение дополнительно 80 тыс. тестов на выявление коронавируса. "В первую очередь их отправят в труднодоступные населенные пункты. Это позволит оперативно выявлять заболевших и начинать их лечение", - сообщил губернатор.

С начала пандемии в регионе выявлено 92 498 случаев заражения коронавирусом, в том числе 375 - за последние сутки. На лечении находится 6 259 человек, в том числе 1 937 стационарно. Привито от коронавирусной инфекции 374 696 жителей края. Система QR-кодов вводится в Хабаровском крае с 1 ноября. Первыми под ограничения попадают ночные клубы.