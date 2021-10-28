Власти Красноярского края рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения кафе

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассматривают возможность введения QR-кодов о вакцинации для посещения предприятий общепита, а также салонов красоты и парикмахерских. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на главу региона Александра Усса.

Ранее сообщалось, что QR-коды, а также сертификаты и справки о вакцинации или перенесенном COVID-19 с 30 октября обязательны для посещения торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий.

"Когда эта практика с использованием кодов будет адаптирована, мы не исключаем распространения такого подхода на предприятия общественного питания, а может быть на спа-салоны, парикмахерские и другие объекты. Поэтому настоятельно рекомендую жителям региона не затягивать и поставить прививку. Это позволит чувствовать себя свободно и уверенно", - цитирует пресс-служба Усса.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в официальном Telegram-канале сообщил, что сейчас прорабатываются дополнительные меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 128,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113,3 тыс. пациентов выздоровели, умерли 6,4 тыс. человек.