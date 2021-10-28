На Украине установлен новый суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за минувшие сутки составило 26 071, что является рекордным показателем за время пандемии. Об этом в четверг сообщил Минздрав Украины.

"За сутки 27 октября на Украине зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 (из них детей 1 830, медработников - 477)", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook. За сутки госпитализировано 5 366 человек, 10 006 выздоровели, 576 скончались от осложнений.

В ведомстве отметили, что за сутки обновлен рекорд по числу вакцинированных - привиты почти 292 тыс. граждан. За время пандемии на Украине зафиксировано более 2,85 млн случаев коронавируса, более 2,411 млн выздоровели, 66 204 человека скончались от осложнений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов ранее предупредил, что число летальных исходов из-за коронавируса может достигнуть 1 тыс. в сутки. По его словам, ежедневно необходимо прививать 350-400 тыс. человек.

Сейчас на Украине продолжают ужесточать карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации. Уже восемь областей находятся в красной зоне карантина - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. С 30 октября еще восемь областей окажутся в этой зоне.

В ряде регионов страны, особенно в Одесской и Черниговской областях, отмечается острый дефицит медицинского кислорода, коек в больницах, медперсонала. Ранее в партии "Батькивщина" призвали созвать экстренное заседание СНБО в связи с критической ситуацией распространения коронавируса.