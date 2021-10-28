Жителей Москвы и Подмосковья ожидает теплая погода до конца октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Жителей Московского региона в ближайшие несколько дней ждет теплая погода - до 11 градусов тепла. Такая погода продержится около пяти дней, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в Москве погодные условия будут определяться теплым сектором северо-атлантического циклона, с центром над полярным Уралом. Сохранится пасмурная погода, временами дождь, выпадет 3-4 мм осадков. Сегодня ожидается взрывной рост температуры: с утренних плюс 6 до 9-11 градусов тепла в Москве и 6-11 градусов - в Подмосковье, что, конечно же, на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетней норме последних дней октября", - сказал Тишковец, добавив, что атмосферное давление будет растит, составит 752 мм ртутного столба.

"Сегодня пасмурная, дождливая, но дольно теплая погода. Зонтики брать обязательно, но, что называется, не натулупливаться при таком тепле", - посоветовал синоптик.

Отвечая на вопрос, как долго продержится теплая погода, Тишковец заметил, что жителей столичного региона ждет - "что-то вроде очень старого бабьего лета". "Довольно длительный период нас ждет солнечной и очень комфортной погоды для этого времени года, с солнцем, с отсутствием осадков и с таким приличным теплом - деньков так на пять", - отметил собеседник агентства.

Тепло ждет и жителей большей части средней полосы России. "На авансцену выйдет мощный гигантский антициклон и подарит погожие осенние деньки. По цифрам - около 10 градусов - в дневные часы, ночью - выше ноля", - добавил он.