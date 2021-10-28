Посещение крупных ТЦ по QR-кодам и паспортам ввели в Тверской области

ТАСС, 28 октября. Посещение крупных торговых центров в Тверской области с 28 октября по 31 октября разрешено только при предъявлении удостоверений личности и QR-кодов о вакцинации или документов об отрицательном результате ПЦР-тестирования, либо недавно перенесенном заболевании. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв. м. в Твери и более 800 кв. м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

С 28 октября по 8 ноября 2021 года в регионе будет запрещена ночная работа предприятий общественного питания за исключением доставки готовых блюд и обслуживания навынос, а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Ранее в области была запрещена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, курение кальяна в общественных местах, в том числе в точках общепита.

Проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при числе участников не более 500. Трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

Кроме того, власти поставят на особый контроль использование масок в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте, в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тверской области с начала пандемии зарегистрирован 75 101 случай заболевания, в том числе 389 - за последние сутки. Выздоровели 62 782 человека, отмечено 1 814 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 431 720 жителей области, второй - 403 839. Уровень коллективного иммунитета составляет 42,7%.