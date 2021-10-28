В Югре зафиксировали максимум суточной смертности от COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от последствий коронавируса умерли 14 человек, а 250 заразились им, сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

По данным регионального оперштаба, максимум суточной смертности от последствий коронавируса в Югре с начала пандемии - 14 человек - был зафиксирован 22 октября 2021 года.

"За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба Югры.

При этом накануне оперштаб сообщал, что за весь период пандемии от коронавируса в ХМАО было зафиксировано 1 300 умерших. Таким образом, за минувшие сутки умерли 14 человек. Кроме того, в ХМАО за прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За время пандемии в регионе 81,3 тыс. человек заболели, 76 тыс. пациентов выздоровели.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в ХМАО было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в общепитах по ночам. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.