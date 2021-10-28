Жители Приамурья смогут посетить спортивные соревнования при наличии QR-кода или ПЦР-теста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Желающие посмотреть на спортивные соревнования, проводимые в Амурской области, должны перед входом на спортивный объект предъявить QR-код, сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста. Ограничительная мера будет действовать с 1 ноября, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства спорта.

"Роспотребнадзор согласовал проведение спортивных мероприятий в области на ближайший месяц. Разрешено проводить соревнования с участием зрителей. Это накладывает дополнительную ответственность на организаторов мероприятий. Им необходимо обеспечить проверку QR-кодов или ПЦР-тестов на входе в спортивный комплекс, измерение температуры и ношение масок", - говорится в сообщении.

Соблюдение требований будет контролировать в ходе соответствующих рейдов.

В октябре управление Роспотребнадзора в Амурской области согласовало проведение спортивных соревнований в регионе, но при соблюдении особых требований, которые касаются участников, тренеров и организаторов соревнований - дети до 18 лет допускаются к соревнованиям при предоставлении справки о том, что они не являются контактными по коронавирусу, взрослые участники и организаторы должны предъявить сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске введена система QR-кодов, с 1 ноября она будет работать еще в семи муниципалитетах региона. С начала пандемии в области выявлено 39,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 479 человек умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. Первым компонентом привиты 311,8 тыс. человек, вторым компонентом - 289,5 тыс. человек.