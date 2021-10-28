В Кузбассе более 2,5 тыс. студентов будут помогать медикам

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Студенты медицинского колледжа и медуниверситета в Кузбассе выйдут на практику в больницы и поликлиники Кузбасса в период нерабочих дней, чтобы помочь врачам. В общей сложности с ноября будут работать и проходить практику в медучреждениях региона около 2,5 тыс. студентов, сообщается в четверг на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса.

"927 студентов Кузбасского медицинского колледжа и Кемеровского государственного медицинского университета и ординаторов Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей помогают медработникам в период роста заболеваемости COVID-19. C 30 октября по 7 ноября студенты и ординаторы не уйдут на каникулы, они продолжат оказывать помощь медицинским организациям. С ноября по декабрь на практику в больницы региона выйдут еще 592 студента-медика. Кроме того, еще 917 студентов-медиков трудоустроены в медицинских организациях Кузбасса", - говорится в сообщении.

Студенты медколледжа работают с медицинской документацией, помогают на терапевтических и педиатрических участках и в прививочных кабинетах. Студенты медуниверситета трудятся медсестрами, помощниками врачей и фельдшеров, измеряют давление и температуру у пациентов, проводят инъекции. Под руководством врачей-наставников составляют план обследований пациентов.

Как отмечают в региональном Минздраве, нагрузка на врачей в осенний период существенно возросла, поликлиники работают без выходных. Ежедневно в регионе регистрируется значительный прирост зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 289 человек. По данным регионального оперштаба на 28 октября, в регионе зарегистрировано свыше 62,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59,5 тыс. человек, умерли 1 445 пациентов, остальные находятся под наблюдением медиков. В ковидных госпиталях свободно 18% коек для стационарного лечения.