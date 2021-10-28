{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Росздравнадзор начал проверку томского госпиталя после видео с антисанитарией в реанимации

В соцсетях ранее опубликовали видео, на котором показаны кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ №2. Автор ролика запечатлел факты ненадлежащего ухода за пациентами учреждения

ТОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Росздравнадзора проверят ковидный госпиталь на базе МСЧ №2 в Томске после публикации видеозаписи, на которой показаны антисанитарные условия содержания пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого, молодой человек, показывает кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ №2 в Томске и рассказывает, что три дня под видом врача приходил в госпиталь и снимал на камеру условия, в которых его бабушка проходит лечение.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора начали проверку. Вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко назвала ситуацию, запечатленную на видео, недопустимой как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, оказывающей помощь пациентам с новым коронавирусом.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТомская областьПандемия COVID-19
Мишустин призвал врачей рассказывать о важности вакцинации от ковида
Премьер-министр заявил, что российские ученые уже создали несколько эффективных вакцин от ковида, и сейчас разрабатываются новые препараты
Читать полностью