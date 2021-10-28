Росздравнадзор начал проверку томского госпиталя после видео с антисанитарией в реанимации

ТОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Росздравнадзора проверят ковидный госпиталь на базе МСЧ №2 в Томске после публикации видеозаписи, на которой показаны антисанитарные условия содержания пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого, молодой человек, показывает кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ №2 в Томске и рассказывает, что три дня под видом врача приходил в госпиталь и снимал на камеру условия, в которых его бабушка проходит лечение.