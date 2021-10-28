Дополнительный стационар для пациентов с коронавирусом и реанимацию открыли в Забайкалье

ЧИТА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края в четверг развернуло дополнительный моностационар для больных коронавирусом на базе краевой детской клинической больницы, а также реанимацию при краевой инфекционной больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"В Забайкальском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией развернули дополнительные 150 коек для больных опасным вирусом в подразделении краевой детской клинической больницы в Чите. В краевой клинической инфекционной больнице развернуты дополнительные реанимационные койки - на 12 взрослых пациентов", - говорится в сообщении.

В моностационаре будут лечить пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни. В инфекционной больнице под реанимационное отделение переоборудовали актовый зал. Всего пациентов с COVID-19 в Забайкалье принимают 20 моностационаров на 1 948 коек, из которых сегодня заполнено 1 673 (85,9%).

Заболеваемость коронавирусом в очередной раз начала расти в Забайкалье с конца сентября. За сутки зарегистрировано 339 случаев заражения, число заболевших за все время достигло 76 179. Выписаны 65 025 человек, 1 584 пациента умерли. В тяжелом состоянии находятся 169 человек, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из-за высокой заболеваемости в регионе запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 345 тыс. жителей.