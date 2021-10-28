Роспотребнадзор в Иркутской области предложил продлить ограничения после нерабочих дней

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом предложило ужесточить антиковидные меры в регионе, в частности, сократив график работы общепита и продлив ограничения после нерабочих дней до улучшения ситуации. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Наталья Поталицина.

"Это предложения, которые мы внесли в адрес губернатора, и ждем, что все-таки будет принят положительный ответ. <…> Мы предлагаем вести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий до стабилизации ситуации, а не по 7 ноября. Ввести ограничение на оказание услуг общественного питания: установить период с 20:00 до 23:00 для оказания услуг только в виде обслуживания навынос, осуществления доставки заказов", - сказала она в четверг на совещании в заксобрании региона. Таким образом, предлагается ограничить прием посетителей в заведениях общепита с 06:00 до 20:00, сейчас им разрешено делать это с 06:00 до 23:00.

Ведомство также предложило отправить на самоизоляцию и удаленную работу граждан старше 60 лет, не вакцинированных против коронавируса.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября в Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности, для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных непродовольственных магазинов. Также будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

По данным регионального оперштаба на 27 октября, в Иркутской области подтверждено 120 313 случаев заражения. В больницах находится 4 681 пациент. За время пандемии в регионе выздоровели 106 249 человек, умерли 5 393. Вакцинированы 726 860 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 584 352, или 58% от плана.