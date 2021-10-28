Солнечная и сухая погода ожидается на Юге России в последние дни октября

ТАСС, 28 октября. Регионы Юга России в последние дни октября ожидает сухая и малооблачная погода благодаря антициклону, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

На Юге России в начале текущей недели внезапно наступила зима, мощный заток холода произошел примерно на полмесяца раньше нормальных климатических сроков. В горах Краснодарского края и Адыгеи сформировались сугробы.

"Ситуация во второй половине недели изменится в лучшую сторону, заток холода прекратится. Благодаря антициклону установится сухая, малооблачная погода, и температура воздуха будет постепенно расти. В последних числах октября она вполне будет соответствовать средним многолетним значениям. Погода будет сухой, теплой, много солнца, но жары уже не случится, - до 10-15 градусов в среднем к воскресенью", - сказала Волосюк.

Однако разброс температур в течение суток может оказаться достаточно большим. По ночам в южных регионах будет сохраняться угроза ночных заморозков. Тем не менее в Крыму и на Кубани ночные температуры постепенно повысятся до 5 градусов тепла. В дневное время воздух будет прогреваться до 10-15 градусов, а к выходным в южных районах Кубани, Крымского полуострова - местами до 15-18 градусов. К воскресенью на Черноморском побережье Кавказа, в районе Сочи воздух прогреется до 15-20 градусов, добавила собеседница агентства.