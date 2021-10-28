Военные медики прибудут в Хакасию для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 28 октября. Министерство обороны РФ направит в Хакасию врачей и средний медицинский персонал для помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19", - сообщил Коновалов.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места. В настоящий момент, по информации республиканского Минздрава, в регионе развернуто 1 849 коек, из них свободными остаются 12%.

О ситуации в республике

В среду в республике были внесены изменения в постановление правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 28 по 7 ноября в регионе закрыты заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос, торговые организации, за исключением продаж товаров первой необходимости и аптек, закрыты организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске.

Для лиц старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Все граждане, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следованием за медицинской помощью или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее, чем 300 м от дома) и занятий спортом.

По данным федерального оперативного штаба, в республике выявлено 42,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35,4 тыс. пациентов, умерли 1,3 тыс.