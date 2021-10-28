Судебные приставы в 2021 году взыскали с должников по алиментам 22,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Судебные приставы России в 2021 году взыскали с должников по алиментам более 22,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФССП России.

"За девять месяцев 2021 года в ФССП России находилось 1,3 млн производств по взысканию алиментов, - сообщили в ФССП. - Все принимаемые меры позволили взыскать более 22,6 млрд рублей алиментов". Таким образом, взыскание алиментов по сравнению с 2020 годом увеличилось почти вдвое (на 74%) - за первые девять месяцев 2020 года с алиментщиков было взыскано 13 млрд рублей.

Как отметили в ФССП, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 75,3%.

В ходе взыскания алиментов за девять месяцев приставы произвели 57,7 тыс. арестов имущества. В розыск было объявлено 56 тыс. алиментщиков, разыскано 33,3 тыс. должников, в отношении остальных разыскные мероприятия продолжаются. В отношении свыше 95 тыс. должников были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ , в отношении более 45 тысяч должников, продолжавших уклоняться от уплаты алиментов, - уголовные дела по ст. 157 УК РФ.

В рамках 508,4 тыс. неоконченных исполнительных производств производится выплата алиментов за счет контролируемого приставами исполнения должниками своих обязательств либо за счет обращения взыскания на доходы должников, в том числе на зарплату. Кроме того, приставы разъясняют взыскателям по алиментам их право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в случае его безрезультатного розыска - при удовлетворении судом такого заявления оставшийся без алиментов ребенок получает право на пенсию по потере кормильца. Также ФССП продолжает работу по направлению безработных должников по алиментам к специалистам Центров занятости населения. В ряде регионов реализуются совместные программы, когда должников убеждают при необходимости пройти лечение от алкогольной зависимости, бесплатно обучиться профессии и оказывают помощь в трудоустройстве.