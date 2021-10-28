В Приамурье на основных реках закроют навигацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Навигация на реках Зея, Амур и Селемджа и их притоках в Амурской области закрывается в четверг. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Согласно постановлению правительства Амурской области, на реках Амур, Зея, Селемджа и их притоках навигация завершается 28 октября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Зейском и Бурейском водохранилищах закрытие навигации запланировано с 1 ноября, на Нижне-Бурейском водохранилище с 5 ноября, на реке Бурея с притоками - с 16 ноября.

"Выходить и выезжать на лед в период ледообразования крайне опасно. Особое внимание взрослым необходимо уделить безопасности детей вблизи водоемов и не оставлять их без присмотра", - цитирует пресс-служба слова начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Александра Коваленко.